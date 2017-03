En un cordial encuentro, la Directora Regional NOA del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También participaron intendentes del Valle de Lerma y Valle de Siancas con la intención de manifestar la problemática ambiental que tienen en cada municipio y con miras a preparar proyectos para recibir apoyo técnico y económico.

La Directora Regional NOA del Ministerio de Desarrollo Social, Bettina Romero, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, mantuvieron hoy un productivo encuentro en FUNDARA con el objetivo de trabajar y debatir sobre el proceso de residuos sólidos urbanos en pos de promover la protección de los recursos naturales y un entorno saludable en todo el Valle de Lerma y el Valle de Siancas.

Bettina Romero dijo: “La idea es acercar a las partes para que haya un diálogo, un acompañamiento y un apoyo oficial de Nación. Creemos que si los municipios se asocian, pueden encontrar soluciones comunes para la gestión ambiental”. Y agregó: “Sabemos que hay problemas con los residuos domiciliarios, con la ubicación de los basurales, el tratamiento de la basura, debemos ver la posibilidad de que algunos residuos se puedan reciclar y vender”.

Por su parte, Sergio Bergman animó a los intendentes a trabajar regionalmente para armar un esquema de gestión integral de residuos urbanos y sumarse a un programa de intendencias candidatas a Ciudades Sustentables. “Así, podemos ver cómo los podemos apoyar a ustedes en el plan de sustentabilidad para su ciudad y estar dentro de las 100 primeras ciudades sustentables. Queremos funcionar como una especie de colectora de las voluntades y de chequeo para seguir el proceso del programa ejecutivo”, dijo Bergman.

En otro orden, sobre liberar a los intendentes de la presión de tener que gestionar los residuos, dijo: “Ustedes piden tazas por el agua y cloacas pero no tienen presupuesto para hacer esas obras, eso lo tiene que dar la infraestructura general del país. Porque si ustedes no gobiernan la basura, no gobiernan su ciudad, y eso se traduce en un montón de problemas”. Y concluyó ” El gobierno local empieza sobre el umbral de dignidad de lo que tiene que asegurar la coparticipación federal. La gestión de los residuos tiene que estar dentro de la lógica de infraestructura general del saneamiento que tiene que ver con calidad de vida”.

Del encuentro participaron y expusieron sus inquietudes, los intendentes del área metropolitana de Salta, Yolanda Vega, intendente de Cerrillos; Juan Ángel Pérez, intendente de La Merced; Ignacio Jarsún, intendente de Rosario de Lerma; Daniel Moreno, intendente de Vaqueros; Alejandra Fernández de Salcedo, intendente de Gral. Güemes y el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, Presidente del Foro de Intendentes.