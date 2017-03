La jueza María del Milagro López, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, condenó en audiencia de juicio abreviado a Roberto Eduardo Yampa (41) a la pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución efectiva como autor material y penalmente responsable de los delitos de desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas en concurso real.

La jueza declaró al imputado reincidente por primera vez y unificó la pena impuesta por la Sala I del Tribunal de Juicio en la condena única de dos años y diez meses de prisión efectiva.

Asimismo, la jueza dispuso que el imputado mantenga el tratamiento psicológico y el tratamiento por su adicción al alcohol que viene realizando en la Unidad Carcelaria 1.

Yampa fue denunciado por su ex pareja. No obstante tener orden de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, el 22 de abril de 2016 se presentó en el lugar de trabajo de su ex mujer y la amenazó. Al día siguiente, se presentó en el domicilio de la damnificada, por lo que esta se comunicó con el sistema de emergencias 911 para solicitar presencia policial.