Otra gesta se plasmó para siempre en los archivos de esta hermoso deporte para el básquet salteño. En tiempo suplementario, frente al puntero de la Conferencia Norte y en su casa, Los Infernales salteños metieron un enorme triunfo sobre Hindú Club, por 79 a 72 (en los cuatro cuartos empataron en 65). Triunfazo para los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco quienes ahora se trasladarán a Villa Ángela para disputar el último juego de la gira por Chaco, ante el combinado de esa localidad.

Luego de semejante triunfo, el segundo de la gira por tierras chaqueñas ya que el primero fue ante Villa San Martín, también sobre la hora (97-96), Los Infernales quedaron en el sexto lugar junto con Barrio Parque de Córdoba, con 32 partidos de los cuales ganaron 17 y perdieron 15. En ese sentido la ventaja la tendrá Salta, dado que superó a los cordobeses en las dos presentaciones que mantuvieron en la fase regular (78-76 y 78-75). Si bien en términos matemáticos Los Infernales tienen chances de meterse en un quinto lugar de la Conferencia Norte, será muy difícil porque no solo dependerá de los resultados que obtengan de cara al final de la segunda fase, sino también de los resultados de San Isidro (34PJ, 20PG y 14 PP). Al equipo salteño le quedan cuatro partidos antes de los playoffs, el del lunes que viene en Villa Ángela, y tres en el Delmi.

Como era de esperar, el partido tuvo la emoción y la adrenalina que a esta altura el Torneo Nacional de Ascenso (TNA) tiene acostumbrado a los seguidores del ascenso. Los conducidos desde el banco de relevos por Jerónimo Trezza, el DT de Hindú, salieron con el cuchillo entre los dientes a defender la localía pero sobre todo la despedida de la fase regular ante su público, previo a los playoffs. Con un goleo bajo por parte de ambos, lo que indica la estresante marca que ambos desplegaron en el campo de juego, los tres primeros capítulos de la noche chaqueña en Resistencia fueron para el local, sin demasiadas diferencias.

En el último cuarto Los Infernales arrancaron perdiendo por 11 puntos y una vez más sacaron a relucir la garra infernal que los caracterizó desde que comenzaron a dar que hablar en el universo naranja dentro del plano nacional. La defensa como punto trascendental en esos vibrantes 10 minutos fue la clave de la remontada. Luego, el equipo local no siguió con la misma efectividad con la que había transitado durante la noche en su casa y terminó pagando muy caro. Un dato no menor fue que Los Infernales no pudieron contar con Rodrigo Haag, jugador muy importante en el plantel de De Cecco, debido al fuerte golpe que sufrió frene a Villa San Martín.

Restaban 14 segundos para el final del partido, Hindú perdía por un doble (65-63) y el interno de Salta, Emmanuel Okoye, le cometió falta al mejor jugador de Chaco: Nicolás Paletta. El base fue a la línea de simples y encestó los dos. Restaban 8 segundos para el final y Los Infernales no pudieron convertir la última posesión y el match se estiró con un tiempo suplementario.

En esos cinco minutos, con la adrenalina al ciento por ciento y con más ganas de ganar que nunca, Salta Basket siguió con la misma intensidad en defensa y fue efectivo en la línea de libres. Enorme triunfo infernal para seguir con la racha de cuatro partidos ganados, de los cuales dos fueron en la ruta, pero sobre todo para mantener una identidad de juego, un ADN infernal que el Cuerpo Técnico, los jugadores y quienes rodean el mundo de Los Infernales esperaban y buscaban con ansias. El lunes Salta jugará el último partido de la gira en la fase regular ante Villa Ángela de Chaco, otro durísimo rival que se mantiene entre los cuatro equipos que clasificarán de manera directa a los cuartos de final (zona campeonato). Luego, Los Infernales tendrán tres encuentros en el Estadio Delmi previo a los playoffs.

Síntesis:

Hindú Club 65 (72): Nicolás Paletta (16), Pablo Fernández (12), Pablo Moya (16), Kenneth Jones (13) y Mauro Coronel (2) FI. M. Robledo (5), S. Mora (0), F. Vieta (4), A. Mas Delfino (-), S. Picton (4), A. Ghidin (-) y L. Coronel (-). DT: J. Trezza. AT: E. Rovner.

Salta Basket (79): Sebastián Puñet (6), Nicolás Copello (8), LaQuan Prowell (18), Emmanuel Okoye (3) y Gregorio Eseverri (15) FI. Iván Vicentin (0), Alejandro Zubriggen (14), Rodrigo Haag (-), Nicolás Crausaz (-) y Matías Fioretti (5). DT: Ricardo De Cecco. AT: Sebastián Saborido.

Parciales: 1C HC 19 – 18 SB, 2C 17-13 (36-31), 3C 23-17 (59-48) y 4C 6-17 (65-65). TS 7-14 (72-70)

Árbitros: Maximiliano Piedrabuena y Gustavo D´Anna.

Estadio: Hindú Club (Resistencia, Chaco).