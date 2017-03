El piloto salteño, Marcos Urtubey del equipo “RV Racing Sport” finalizó 11vo en la segunda presentación del Top Race Series, que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Marcos arranco el fin de semana con las tandas de entrenamientos del día viernes. Continuó el sábado con la clasificación que lo ubicó décimo tercero en la Qualy 1 (Q1), con un registro de tiempo de (1:15.981), lo que le propició largar la 1ra serie desde el cajón número 4 de la grilla de partida. El desarrollo de la misma no tuvo un final feliz, ya que por entrar pasado en la frenada, bloqueo el neumático delantero derecho y entró en trompo, lo que provocó que no haya podido finalizar la carrera.

Por esto, en la final del domingo, Urtubey largó decimo octavo y tuvo que batallarla, superando posiciones en una entretenida carrera, que supo correr con la cabeza fria, para no cometer errores que lo dejen con las manos vacias. De esta manera Marcos logro finalizar decimo primero, en lo que fue la 2da fecha del Top Race Series.

El Autódromo de Río Cuarto es un circuito técnico, rápido y que suele dificultar la posibilidad de sobrepaso, dato que el joven piloto tuvo en cuenta a la hora de plantear el desarrollo de la final, para superar posiciones y terminar lo más adelante que pudo.

Al respecto de la final Marcos Urtubey comentó: “Estoy contento, principalmente porque pude terminar la carrera.

Dicen que la tercera es la vencida y se cumplió. Lo más importante es mostrar una buena actitud, de ir para adelante, pero con la cabeza fría, sin volverme loco y asegurando las maniobras.

Avancé varias posiciones, que en estos autos y en un circuito tan técnico es muy difícil.

Fue una linda carrera, estuvimos muy cerca de terminar decimos y sumar un punto.

Empece a descubrir otras cosas del automovilismo que son muy teóricas y que todo el mundo te lo dice, pero que tenes que vivirlas en carne propia, ya que son carreras de resistencia, donde gana el más inteligente. Así que de ahora en más vamos a intentar seguir este camino en esta categoría y en el TC 2000”.

Ademas, el joven piloto reflexionó sobre su primera presentación en el Top Race Series e indicó: “El debut fue algo excepcional, donde el circuito y distintos factores me ayudaron a clasificar segundo, dándome la posibilidad de lograr un podio. Eso hubiese sido lo ideal, pero el presente es este y voy a tener que pelear, adaptarme y trabajar así en todas las carreras, e intentar terminarlas lo más adelante posible”.

En cuanto a la estrategia a seguir, Marcos indicó que debe poner su mayor esfuerzo en las tandas clasificatorias, señalando: “Como siempre la clasificación es importantísima. Si yo en esta carrera hubiese clasificado , quizás no entre los cinco primeros, pero al menos décimo, muy probablemente estaríamos festejando un podio o hubiésemos quedado muy cerca. Lo importante es que el auto está, el equipo es muy bueno y tengo las condiciones de manejo, entonces hay que enfriar la cabeza e intentar ir para adelante de forma inteligente”.

Finalmente, el piloto salteño aseguró estar contento con el equipo, ya que trabajaron todo el fin de semana y el auto anduvo muy bien. En cuanto a la próxima fecha, que se disputará en su localidad, Urtubey señaló: “Debo pensar en lo que se viene, que es la carrera de Salta, sin generarme ningún tipo de auto-presión. Lo importante también va a ser terminar la carrera, pero al conocer el circuito y demás, calculo que podremos aspirar a estar un poco más adelante”.

La próxima fecha será el 8 y 9 de Abril en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, de Salta.