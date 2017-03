El Presidente del Partido Propuesta Salteña (PPS), Luis María García Salado, destacó la actitud del presidente de la delegación local de la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Nanni, quien aclaró que el partido liderado por el secretario de Gobierno de la Municipalidad sí pertenece a al frente oficial Cambiemos.

El radicalismo, la Coalición Cívica y algunos afiliados al PRO en Salta emitieron un comunicado hace unos días cuestionando la decisión del frente oficial de sumar a referentes políticos de otros sectores con voluntad de cambio al espacio del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas de este año.

En ese contexto, Nanni fue entrevistado en una radio local y negó que el Partido Propuesta Salteña integre la mesa del frente oficialista.

Ante esta situación, el presidente del PPS, Dr. Luis María García Salado, aclaró en el mismo medio que el espacio político que lidera no solo integra la mesa de Cambiemos en Salta sino que él mismo fue apoderado del frente en las anteriores elecciones.

Más tarde, el jefe de la UCR salteña salió a aclarar que sus palabras habían sido mal interpretadas y que su intención no había sido decir que el PPS no formaba parte de Cambiemos, sino que se refería a que ese espacio político no había formado parte de quienes rechazaban el acuerdo con otras fuerzas.

Ante este escenario, el Dr García Salado manifestó su conformidad por la actitud del referente radical: “Es valioso ser capaces de admitir cuando se comete una equivocación y saber remediar a tiempo para evitar malos entendidos