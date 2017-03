La Defensoría General de la Nación convoca a concurso para cubrir un cargo vacante de defensor público oficial en San Salvador de Jujuy. A su vez, se abrieron concursos para cubrir cargos disponibles en Capital Federal y otras localidades del interior del país:

a) Defensor Público Oficial de Cámara ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz –no habilitada- (CONCURSO N° 113, M.P.D.);

b) Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy (CONCURSO N° 114, M.P.D.);

c) Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Conf. Ley 27.308; Defensorías Nros. 10, 13, 18) -3 cargos- (CONCURSO N° 115, M.P.D.);

d) Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Defensoría N° 3) (CONCURSO N°, 116 M.P.D.);

e) Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Paraná, provincia de Entre Ríos (CONCURSO N° 117, M.P.D.).

El período de inscripción es desde el 20 de marzo hasta el 3 de abril de 2017, ambos inclusive, para los concursos Nros. 113 y 114; desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril de 2017, ambos inclusive, para el concurso N°115; desde el 3 hasta el 21 de abril de 2017, ambos inclusive, para el concurso N° 116; y desde el 10 hasta el 28 de abril de 2017, ambos inclusive, para el concurso N° 117.

Durante dichos períodos, en cada caso se recibirán las inscripciones bajo la modalidad prevista en el Art. 18, Inc. a) del Reglamento de Concursos (remisión de un Formulario Uniforme de Inscripción -FUI- por correo electrónico a la casilla inscripcionaconcursos@mpd.gov.ar).

Vencido cada período de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez (10) días hábiles (Art. 18, Inc. b) del Reglamento) para presentar personalmente o por tercero autorizado -en la Secretaría de Concursos de la Defensoría General de la Nación, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federal, en días hábiles y en el horario de 8.00 a 15.30 horas- o remitir por vía postal a dicha Secretaría, la documentación a la que se refiere el Art. 19, Inc. c) del Reglamento, la que deberá efectuarse ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o bibliorato. Esta documentación también podrá ser presentada o enviada durante el período de inscripción al que alude el Art. 18 Inc. a), siempre que con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electrónico el Formulario Uniforme de Inscripción.

El plazo establecido en el Art. 18, Inc. b) del Reglamento vencerá el día 19 de abril de 2017, para los concursos Nros. 113 y 114; el día 25 de abril de 2017, para el concurso N° 115; el día 8 de mayo de 2017, para el concurso N° 116; y el día 15 de mayo de 2017, para el concurso N° 117.

Forma de inscripción

Los/as aspirantes llevarán a cabo sus inscripciones en la forma prevista en el Capítulo IV de la Res. DGN Nº 1146/15 —y modif.— y deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del concurso, no pudiendo hacerlo en dependencias del Ministerio Público de la Defensa.

Asimismo, deberán denunciar una dirección de correo electrónico, resultando válidas todas las notificaciones que se practiquen en la misma, de conformidad con el Art. 4º del reglamento aplicable. Será obligación del/de la postulante verificar que las condiciones de seguridad de su casilla no impidan la recepción de los correos electrónicos institucionales.

En virtud de lo establecido en el Art. 20, inc. d) del Reglamento aplicable, transcurridos los diez (10) días mencionados en el Inc. “b” del Art. 18, las inscripciones que no cuenten con los recaudos exigidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del Inc. “c” del Art. 19 se considerarán no realizadas.

El “Formulario Uniforme de Inscripción”, el “Formulario de Declaración Jurada” y el “Instructivo para la Inscripción”, a tenor de lo dispuesto por el Art. 19, Inc. a), Res. DGN N° 1146/15 —y modif.—, son aquéllos que se encuentran publicados en la página web de la Defensoría General de la Nación, desde donde podrán obtenerlos los interesados.

Requisitos personales

Para los cargos indicados en los puntos a), c) y e) se requiere: ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título de abogado (Cf. Art. 31, 2º párr., Ley 27.149).

Para los cargos indicados en los puntos b) y d) se requiere: ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado (Cf. Art. 31, 3º párr., Ley 27.149).

Integración de los jurados de concurso

Los sorteos por los cuales se desinsacularán los Jurados de Concurso que intervendrán se llevarán a cabo el día 4 de mayo de 2017 para los Concursos Nros. 113 y 114; el día 10 de mayo de 2017 para el Concurso Nro. 115; el día 23 de mayo de 2017 para el Concurso Nro. 116; y el día 30 de mayo de 2017 para el Concurso Nro. 117, todos a las 13.00 hs., en la sede de la Secretaría de Concursos. Serán públicos y documentados en acta y contarán con la intervención como Actuario/a de un funcionario/a de la Secretaría de Concursos con jerarquía no inferior a Secretario/a de Primera Instancia.

Publicación de listados

Las listas de inscriptos/as y excluidos/as, y de los miembros titulares y suplentes de los Jurados de Concurso serán notificadas a los/las postulantes en la casilla de correo electrónico oportunamente denunciada, a los miembros del Jurado en la casilla de correo oficial y a los juristas por medio fehaciente (Art. 22 del Reglamento citado).

PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA RIGE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS CONFORME RESOLUCIÓN DGN Nº 1146/15 Y SUS MODIFICATORIAS -RESOLUCIONES DGN Nº 1870/15 Y 142/16-

