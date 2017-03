El piloto salteño, Marcos Urtubey del equipo “Pro Racing” disputará la primera fecha del calendario actual de TC2000, en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia – Córdoba.

Urtubey disputará la primera fecha del Campeonato Argentino de TC2000 y este será su debut en dicha categoría, lo hará a bordo del chevrolet cruze #54 que alista el equipo Pro Racing.

En sentido Marcos espera hacer un buen trabajo e ir de a poco adaptándose dentro de otra exigente y competitiva categoría a nivel nacional, como lo es el Turismo Competición 2000.

El autódromo de Alta Gracia es circuito que cuenta con una extensión de 4.045 metros de longitud, el cual conocerá el joven piloto el día viernes, en las pruebas comunitarias que tendrá la categoría y donde deberá adaptarse rápidamente de cara a lo que será la competencia del fin de semana.

Al respecto de cómo se prepara para su debut en el TC2000, el salteño comentó: “Muy contento por esta nueva iniciativa de arrancar en el TC2000. Estoy con muchas ganas de sentarme en el auto, de probarlo, de ver como va, pero no tengo ninguna otra expectativa que disfrutar y ver donde estoy parado, para ir viendo cuán larga o corta va a ser la adaptación. Muy similar a lo que me pasó en el Top Race Series o sea ir paso a paso, por eso para eso es importante ver donde estoy parado porque no tengo ninguna referencia.”

Las expectativas de Urtubey no distan mucho de lo mencionado al inicio quiere divertirse, hacer experiencia y adaptarse lo más rápido posible a esta exigente categoría, por lo mismo decía: “En cuanto a las expectativas vamos a ver donde estamos parados, vamos a ver el viernes como nos adaptamos al auto y el sábado como podemos clasificar, y a partir de ahí ver de plantear un plan de carrera más o menos lógico.

El anhelo que tengo es de estar adelante o entrar dentro de los 10 mejores, seria algo espectacular para mi, pero bueno, depende como le vaya al auto y de un montón de cosas que iremos viendo durante el desarrollo del fin de semana.”

La actividad en pista para Marcos empezará el viernes, ya que al ser la primera competencia del año, los pilotos tendrán su contacto inicial con el trazado ese mismo día por la mañana. Serán cuatro tandas comunitarias, de una hora de duración cada una, programadas para las 09.00hs, 11.00hs, 12.45hs y 15.55hs.

El sábado se disputarán las dos tandas de entrenamientos pactadas para las 09.05hs y 11.00hs y, por la tarde, a partir de las 15.30hs, se llevará a cabo la clasificación. A las 16.28hs, comenzará el tradicional Sprint, que tendrá una extensión de 12 vueltas o un máximo de 25 minutos.

El domingo, a las 12.24hs, se pondrá en marcha la primera final de la temporada, pactada a 25 vueltas o un máximo de 45 minutos.