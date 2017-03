Se trata de un joven de 26 años, que evoluciona favorablemente. La vigilancia de todos los síndromes febriles agudos se efectúa de manera permanente con reportes diarios.

La directora de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Griselda Rangeón, confirmó un caso de fiebre zika en Embarcación. Se trata de un joven de 26 años de edad, que evoluciona favorablemente. Informó que además se encuentra en estudio, la muestra de otro paciente sospechoso de la zona.

En todos los casos, ante la sospecha clínica se realiza bloqueo, control de foco y rastrillaje de febriles, de manera conjunta con el Servicio Nacional de Control de Vectores y agentes socioambientales del municipio local.

La vigilancia epidemiológica de todos los síndromes febriles agudos se efectúa de manera permanente, con reportes diarios de los casos sospechosos.

Rangeón destacó que a la fecha, no se confirmaron casos de dengue y fiebre chikungunya.

Síntomas y prevención de Zika

En el caso de fiebre zika la sintomatología suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no estar presente.

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.

El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual, por lo cual se recomienda a las mujeres que estén embarazadas o tengan previsto concebir, y que hayan viajado o estén por viajar a lugares donde haya circulación de virus, el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque no se hayan registrado síntomas de la infección.

Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además la colocación de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.

Todas las embarazadas controladas en los servicios de salud pública, reciben repelentes como método de prevención.