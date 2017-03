Jorge Flores, secretario General de la UTA en Salta, informó que el día lunes 6 de marzo y martes 7, no habrá ni quite de colaboración ni movilización en la provincia, por ende el servicio de transporte de colectivos será normal. No se afectará ni frecuencias ni recorridos habituales en todos los corredores.

Asimismo, desde la Seccional Salta se ratifica el apoyo a la movilización que se realizará en la Capital Federal la semana entrante, convocada por la CGT y las CTA, en contra de las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri.