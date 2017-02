Entre el domingo y el lunes que viene se llevará a cabo el primer certamen organizado por el Tribuno Básquetbol (TBB) y en esta oportunidad tiene que ver con el Súper 4 para las categorías U15 y U17.

La competencia se desarrollará en el Complejo Nicolás Vitale de la zona sur de esta ciudad, ubicado en el barrio El Tribuno. Los clubes que participarán del Torneo Súper 4 en ambas divisiones serán:

Ø Tribuno Básquetbol

Ø Club 9 de Julio

Ø Sargento Cabral

Ø Villa 20 de Febrero

Según el sorteo para saber quiénes se enfrentarán, los choques quedaron definidos de la siguiente manera:

Ø Sargento. Cabral vs Villa 20 de Febrero

Ø Club 9 de Julio vs Tribuno Básquetbol

A continuación, días y horarios de los partidos:

Domingo 26

Ø 15.00 hs U17: Cabral vs V° 20

Ø 16.30 hs U15: Cabral vs V° 20

Ø 18.00 hs. U15: 9 de Julio vs TBB

Ø 19.30 hs U17: 9 de Julio vs TBB

Lunes 27

Ø 16.00 hs U15 x el 3er puesto

Ø 17.30 hs U17 x el 3er puesto

Ø 19.00 hs U15 x el 1er puesto

Ø 20.30 hs U17 x el 1er puesto

De esa manera los dirigentes verdolagas ponen en marcha una de las tantas actividades planificadas para un año que pretenderá tener al club de la zona sur entre los mejores de la región y tratando de meterse en el mapa nacional de la competencia.