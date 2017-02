De regreso en mi querida Argentina me gustaría compartir con todos ustedes en cinco minutos lo que fue la experiencia de representar a nuestro país en Tokio, Japón. Muchos de ustedes saben del esfuerzo, dedicación y compromiso con los que abordo cada proyecto para demostrar que Argentina también puede ser reconocida en el mundo a través de la Ciencia y la Tecnología. Fueron varios meses de arduo trabajo cargados con alegría, entusiasmo, nerviosismo y a veces algunas tristezas pero hoy puedo decir felizmente ¡OBJETIVO ALCANZADO! Muchas gracias al comité organizador de las IAM Tokio 2017 por el reconocimiento a mi labor de investigación, muchas gracias a mi familia por creer en mí y apoyar cada locura que decido emprender, muchas gracias a mis amigos y compañeros por sus energías, muchas gracias al Gobierno de Salta por su apoyo para poder realizar el viaje hasta Japón y muchas gracias a todos ustedes por creer en la ciencia y la tecnología argentina como motor del desarrollo, por apostar a la producción nacional, por defender lo nuestro y por trabajar todos los días por una Argentina grande. Hoy PUDE LLEGAR a dar ese paso que tanto trabajo me costó pero que nunca olvidaré. No dejemos de soñar nunca y si sentimos que todo se pone muy difícil, doblemos el esfuerzo y luchemos con mucha más fuerza; porque lo último que debemos abandonar son los sueños y las convicciones. ¡GRACIAS!

Posted by Pablo Cardozo Herrera on Wednesday, February 22, 2017