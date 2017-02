En Salta el Softbol sigue creciendo muestra de ello es el lanzamiento del primer torneo de Softbol Masculino con la presencia de seis equipos, se juega desde las 15 Hs en las canchas de Fox y Atléticos con la presencia de los equipos de Atléticos, Cachorros, Infernales, Santos, Familia y Popeye.

La división es totalmente novedosa en la provincia con jugadores mayores de 16 años por lo que todos los interesados pueden presentarse y formar parte de los equipos este sábado en donde todos serán bienvenidos.

La programación es la siguiente

Cancha de Fox desde las 15 Hs.

Infernales Vs Cachorros – Cachorros Vs Santos – Familia Vs Santos

Cancha de Atleticos desde las 15 Hs.

Popeye Vs Familia – Popeye Vs Atle SA – Infernals Vs Atle SA