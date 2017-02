Así lo manifestó el Gobernador Urtubey al hablar durante un encuentro sobre perspectivas económicas para el 2017.

El gobernador Juan Manuel participó hoy del desayuno de trabajo “Perspectivas económicas 2017, Economía regional y argentina”, que organizó la Universidad Católica de Salta, en esta ciudad.

Previo a su viaje a la localidad de La Estrella en el departamento Anta, donde inaugurará una línea de alta tensión, Urtubey dio la bienvenida al economista Juan Carlos de Pablo, uno de los más destacados panelistas del desayuno de trabajo.

El Gobernador salteño resaltó la importancia de este tipo de disertaciones que contribuyen a esclarecer la visión de los tiempos que se viven. “Estos análisis nos ayudarán a saber donde estamos parados como provincia y región pero especialmente cómo crecer en ambos espacios y qué es lo que requiere la Argentina para tener niveles de desarrollo y equidad adecuados”. Dijo.

“Sabemos que no seremos eficientes en la lucha contra la pobreza si no lo hacemos con una agenda de desarrollo competitiva que nos permita pelear contra la pobreza por ingresos, que es nuestra obsesión. Para esto no solo son necesarias políticas públicas sino que es fundamental el diseño y modelo de un país más inclusivo”.

Urtubey felicitó a la Universidad por la iniciativa que reunió a empresarios de distintos sectores y estudiantes de numerosas carreras de grado.

Participaron también del panel el Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Parodi; el vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Salta; el director del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL Julio Moreno; y el director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL Eduardo Bojanich. La apertura estuvo a cargo del rector de UCASAL, Rodolfo Gallo Cornejo; y del decano de la Facultad de Economía y Administración Federico Guijarro.