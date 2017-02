Los jueces de la sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Aldo Primucci, Edgardo Laurenci y Mario Maldonado, condenaron a Luis Alberto Aybar, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de vejaciones calificadas, privación ilegal de libertad con abuso de sus funciones agravada en concurso real.

Víctor Hugo Romero resultó condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de vejaciones calificadas y coacción en concurso real.

Romero resultó absuelto del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por aplicación del principio de la duda.

Ante la condicionalidad de la pena, Aybar y Romero deberán dar cumplimiento a las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio; no acercarse a la víctima; no abusar de bebidas alcohólicas y no cometer nuevo delito.

Por otra parte, Cristian Marcelo Ruiz, Reymundo Arias, Saúl Antonio Burgos, Néstor Alberto Sardina, fueron condenados a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautores materiales y penalmente responsables del delito de encubrimiento por omisión de denunciar agravado por la condición de funcionario público.

Ruíz, Arias, Burgos y Sardina deberán dar cumplimiento a las mismas reglas de conducta impuestas a Aybar y Romero.

Por último, Jesús Gerardo Segundo, resultó absuelto del hecho por el que había sido requerido.

La causa se originó por un video difundido el 2 de agosto de 2013 en el cual se podía ver a los policías que prestaban servicio en la Comisaría de Pichanal, golpeando a Julio Calixto Centeno.