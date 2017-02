El Campeonato Argentino de Rally Cross Country 2017 pone en juego dos inscripciones completas al próximo Rally Dakar, para aquellos pilotos que aun no hayan participado en esta competencia. Enterate los detalles!

Todos los pilotos que aun no hayan sido parte del Rally Dakar, podrán competir por dos inscripciones para la edición 2018 del rally más exigente del mundo. El valor de cada una, se repartirá entre los ganadores de las distintas categorías que participen en ambas fechas del Desafío Ruta 40.

Entre los ganadres del CARCC en Autos (no necesariamente el campeón, sino aquel mejor posicionado sin participaciones en el Dakar) , se distribuirá un porcentaje del total de la inscripcion​​ de la siguiente manera:

Autos T1 Nafta : 25%

Autos T1 Diesel: 25%

Autos T2: 25%

UTV: 25%

Por su parte, entre los ganadres del CARCC en Motos y Quads (no necesariamente el campeón, sino aquel mejor posicionado sin participaciones en el Dakar), se distribuirá un porcentaje del total de la inscripcion​​ de la siguiente manera:

Motos: 50%

Quads 4×2: 25%

Quads 4×4: 25%

Las condiciones obligatorias son las siguientes:

Haber competido y concluido tanto el Desafío Ruta 40 SUR (Fecha 1) como el Desafío Ruta 40 NORTE (Fecha 2), ambas válidas como las únicas fechas puntuables del CARCC.

Nunca antes haber competido ó haber estado inscripto en el Rally Dakar

Para adjudicarse el premio deberán participar en todo el Campeonato un mínimo de 5 corredores por categoría.

INSCRIPCIONES DR40 – SUR

El período de inscripciones se encuentra abierto y los concurrentes tendrán tiempo hasta el 23 de marzo para ser parte de este desafío. Consultas a: info@desafioruta40.com.ar