El virus del papiloma humano (VPH) se adquiere fundamentalmente por transmisión sexual, por lo que la estrategia de prevención aconseja la vacunación antes de la iniciación sexual.

En el marco de la estrategia nacional para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero y la carga de enfermedad asociada al virus del papiloma humano (VPH), el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de los diversos efectores de su dependencia, lleva adelante la campaña de vacunación –obligatoria y gratuita- a mujeres y varones que cumplen 11 años de edad en el transcurso del presente año.

A partir de enero del corriente año, se ha incorporado al esquema de inmunizaciones la vacuna contra el VPH en varones, a la vez que se fortalece la vacunación en la población femenina completando esquemas en todas las niñas nacidas a partir del año 2000.

En la circular normativa dirigida a las áreas operativas, el programa de Inmunizaciones cita que los varones pueden adquirir el VPH y desarrollar enfermedades como cáncer anogenital, orofaríngeo y verrugas. La vacunación apunta a disminuir la transmisión del virus, lo que contribuirá a reducir el cáncer cervicouterino mediante efecto indirecto y a prevenir enfermedades asociadas al VPH en ambos géneros.

La inmunización contra el VPH consiste en la aplicación de una primera dosis intramuscular en la parte superior del brazo y una segunda a los seis meses, con lo que se alcanza cobertura de por vida.

El VPH es una familia de virus que puede afectar a personas de toda edad y género. Existen alrededor de 100 tipos de virus, de los cuales aproximadamente 40 afectan la zona anogenital, por lo que se incluye al VPH dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual.

La razón por la que se vacuna a niños de ambos sexos a los 11 años de edad es que la inmunización debe efectuarse antes de la iniciación sexual. La infección puede permanecer sin síntomas durante años, pero una vez que el virus se aloja en el organismo es muy difícil de erradicar. Por ello, no se indica en primer término la vacunación en adultos, ya que si la infección está presente la vacuna sería menos eficaz.

Los virus del papiloma humano se dividen en dos grandes grupos, según su gravedad: de bajo y de alto riesgo oncogénico. La vacuna provee protección contra los tipos de VPH capaces de provocar cáncer, entre ellos el cervicouterino.

No obstante, el Ministerio de Salud Pública advierte que la vacuna contra el VPH no previene la infección de todos los serotipos de alto riesgo, por lo cual recomienda no abandonar los controles ginecológicos, como el examen anual de papanicolau.