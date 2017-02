Cáncer de Mama, cerca de 6 millones de mujeres declaran nunca haberse realizado una mamografía

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), Fundación AVON recuerda la importancia de los chequeos médicos para el diagnóstico temprano del Cáncer de Mama, enfermedad que afecta a 1 de cada 8 mujeres, siendo la principal causa de muerte oncológica en la mujer. En Argentina, más del 90% de los casos pueden curarse si la enfermedad es diagnosticada a tiempo para recibir el tratamiento adecuado.

Según la última Encuesta Nacional de Opinión Pública, realizada por Fundación AVON sobre el conocimiento de los argentinos acerca del Cáncer de Mama, los principales resultados revelan que la enfermedad genera alta preocupación en la sociedad argentina. Un 96% de la población lo ve como un problema -e incluso un 76% opina que se trata de un problema muy grave-. De hecho, es además señalado por la población como la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país, a pesar de que los registros muestran que las enfermedades cardiovasculares lo superan.

Sin embargo, existe un alto nivel de desinformación y falta de conciencia sobre su detección temprana a través de los controles médicos.

· Cerca de 6 millones de mujeres declaran nunca haberse realizado una mamografía.

· 4 de cada 10 argentinas en edad de riesgo -mayores de 40 años- (3.200.000), no tiene el hábito de realizarse una mamografía anualmente.

· El interior y los niveles socioeconómicos bajos son los más vulnerables: el 64% de las argentinas de sectores bajos no se realiza una mamografía en forma anual.

· 3 de cada 10 mujeres argentinas (4.600.000) no visitan al ginecólogo al menos una vez al año.

· 4 de cada 10 argentinas (6.230.000) declaran que el ginecólogo no les realiza revisión mamaria una vez al año.

Florencia Yanuzzio, Directora Ejecutiva de Fundación AVON, señaló: “Es importante aprovechar una fecha instalada en la opinión pública para seguir concientizando sobre la necesidad de combatir la enfermedad, de la realización de los chequeos mamarios. No solo se debe estar informado, sino que es necesario `hacer algo´ para detectar el Cáncer de Mama a tiempo y por eso apelamos a todos: a la sociedad en su conjunto, a la comunidad médica y a las autoridades de salud, a seguir uniendo esfuerzos en la lucha contra el Cáncer de Mama”.

A través de la Cruzada contra el Cáncer de Mama Fundación Avon brinda acceso a mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo (desde los 40 a 65 años) y sin obra social. Desde 1999 se han realizado más de 132.000 mamografías. Más de 2500 mujeres que pensaban estar sanas, debieron realizar nuevos estudios y/o ser puestas bajo tratamiento.

TOMÁ NOTA ¡CUIDARTE DEPENDE DE VOS!

Fundación AVON te muestra cómo chequear tus lolas y conocer los síntomas siguiendo los consejos de los especialistas en http://bit.ly/2jwjmiK

OCTUBRE: OTRO MES CLAVE DE CONCIENTIZACIÓN

Entre las acciones enmarcadas dentro de la Cruzada contra el Cáncer de Mama, Fundación AVON estará presente en la 7ª Conferencia Interamericana de Oncología que se desarrollará el 5 y 6 de octubre, en el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. La Universidad Católica Argentina (Buenos Aires) será sede del evento, que contará con la participación de diferentes integrantes de la comunidad médica y renombrados disertantes internacionales. Para mayor información consultar la página web www.oncologyconferences.com.ar