A disputarse entre el 10 y 12 de febrero. Podrán inscribirse niños y jóvenes, varones y mujeres, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Es abierto al público en general con inscripción libre y gratuita. Los ganadores de cada categoría obtendrán el pasaporte directo para el Campeonato Argentino Martelli ‘17

El programa Jaque Mate a la Violencia Salta de Cooperadora Asistencial junto a la Federación Salteña de Ajedrez organiza el Campeonato Clasificatorio Provincial categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. El torneo se disputará el 10, 11 y 12 de febrero y las inscripciones son abiertas, libres y gratuitas para niños/as y jóvenes de toda la provincia. “Jaque Mate a la Violencia nació el año pasado con el objetivo de brindar a niños, adolescentes y jóvenes, un espacio de contención y recreación a partir de la práctica de un deporte-ciencia como el ajedrez, que les brinde herramientas concretas aplicables a cada momento de su vida”, recordó el presidente de la institución, Pablo Outes.

Respecto al campeonato provincial que se desarrollará entre el 10 y 12 de febrero, el director de Cooperadora explicó la relevancia que posee ya que será la plataforma de lanzamiento para muchos nuevos y grandes valores del ajedrez salteño. “Es importante resaltar que el/la campeón/a de cada categoría obtendrá el pasaporte directo y el pasaje para participar del Campeonato Argentino Martelli ’17, cuyos ganadores participarán luego de las instancias Panamericana y Mundial”, explicó Javier Cornejo.

Los interesados en participar pueden inscribirse en las instalaciones del Club El Círculo, General Güemes 636, teléfono (0387) 4313478, de lunes a viernes, de 15 a 21 horas. También pueden comunicarse con el Sr. Moreira, al 387-5961075. En Cooperadora Asistencial, Buenos Aires 693, también se recibirán las inscripciones, desde el lunes 6 de febrero, en la oficina del director Javier Cornejo, con la Srta. Rosana Caram, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, únicamente.

Para poder participar, el jugador/a deberá ser salteño/a (de Capital o cualquier municipio del interior provincial) y no deberá haber alcanzado su 8º, 10º, 12º, 14º, 16º y 18º cumpleaños, respectivamente, el 31 de Diciembre del 2016.

Los campeones salteños en cada categoría clasifican para el Campeonato Argentino de Ajedrez Promocional Martelli ’17, que se disputará entre el 24 y el 28 de febrero próximo, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Además el primer puesto de cada categoría obtendrá el pasaje gratis, gentileza de Andes Líneas Aéreas.