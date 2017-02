Evento artístico multidisciplinario y diverso que combina el espíritu festivo y colorido del típico carnaval salteño (la carpa, el corso, la comparsa) con las nuevas expresiones artísticas y la mejor música electrónica de la mano de referentes de la escena local.

Viernes 17 de febrero en Balcarce 891 a partir de las 23:30 de la noche.

La idea de esta fiesta es mostrar la diversidad de la cultura y la unificación de los gustos a través de la música, el arte y el entretenimiento.

No perder las raíces de la tradición ni tampoco estar ajenos a la evolución que nos trae la era de la información y la globalización con las nuevas expresiones artísticas.

Mezclar lo autóctono del carnaval del norte con la modernidad de lo electro, y mostrar el crecimiento de la movida de la música electrónica en la ciudad. “Salta es conocida por la cantidad de bandas y, por supuesto, por el folclore pero desde hace más de nueve años el género de la música electrónica viene ocupando y generando muchos espacios con DJ’s salteños que son reconocidos a nivel nacional.

GRILLA

– DJ MAURI MAORI

www.soundcloud.com/djmaurimaori

www.mixcloud.com/djmaurimaori

– DJ LION

www.soundcloud.com/lion-ds

– Visuales by Colmena Boutique Audiovisual –

– Show Comparsa “Los Incas” –

– Intervención Ballet Iván Barrientos –

– Absurdah Drag Queen –

– Performance Mauri Guz –

– Animación by Yo Casto –

– Maquillaje Artístico by Cris Matorras –

– Fotografía by Lu Cassina – y mucho más…