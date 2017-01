El lanzamiento de los corsos oficiales de Salta se realizará el miércoles 1 de febrero a las 11 en el Concejo Deliberante. Allí se entregarán las credenciales a los medios de comunicación.

Salteños y turistas disfrutaron de los corsos salteños, edición Nº 120, que organiza la Asociación “Salta Carnaval de la Patria Grande” en la Avenida del Carnaval. Los amantes de esta fiesta popular se dieron cita al corsódromo mayor de Salta y ocuparon los miles de lugares ubicadas a la vera del trazado.

En esta primera jornada las agrupaciones desfilaron buscando clasificar, en tanto que la segunda y última noche clasificatoria se vivirá el viernes 3 de febrero desde las 22, y el sábado 4 las agrupaciones clasificadas buscarán los primeros premios y la consagración en el corso capitalino 2017.

El entusiasmo y la alegría de los artistas fueron tan contagiosos que el público aplaudió, en ocasiones lo hizo de pie.

Esta noche no hay corso

Desde la organización de Salta Carnaval de la Patria Grande informaron que esta noche no habrá desfile carnestolendos, la segunda jornada de corso se desarrollará el próximo viernes a partir de las 22.

El motivo de esta medida se debe a que la policía no cuenta con personal suficiente teniendo en cuenta que hoy se juega el superclásico salteño entre Juventud y Central Norte, también se desarrollará un festival cuartetero y no debemos olvidar la cobertura que realizan en las diferentes carpas bailables en cercanas a la capital salteña.

Lanzamiento del corso oficial de Salta

Este miércoles 1º de febrero a las 11 se llevará a cabo el lanzamiento del Corso Oficial de Salta. El acto se desarrollará en el Honorable Concejo Deliberante y contará con la presencia de Edgar Gutiérrez, Presidente de la Asociación Co. Mu. y Ca.; Luis Vaca, Presidente de la Asociación de Agrupaciones Carnestolendas, funcionarios provinciales, municipales e invitados.