Tendrá lugar en la Peña Emerger del 25 al 29 de Enero

Desde este miércoles y hasta el sábado en Cosquín, artistas folclóricos de todo el país dejarán lo mejor de su arte para poder estar en el escenario “Jorge Cafrune” del Festival Nacional de La Chicha de La Caldera. Por primera vez en su historia, la PRECHICHA caldereña tendrá subsede en la Peña Emerger en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Este es un hecho histórico ya que hasta el momento ningún festival del país realizó una preselección de artistas en el corazón mismo del folclore argentino.

En esta primera edición Nacional, se elegirán a dos artistas para que compitan durante el festival mayor a llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de Marzo próximos en la localidad de La Caldera, por el premio REVELACIÓN que prevé un contrato de actuación.

“Este año estamos apostando fuertemente a promocionar los nuevos valores de nuestro folclore y queremos que LA CHICHA sea también recordado como el festival nacional de las oportunidades”, indicó el intendente Daniel Escalera al referirse al tema. “Ya tuvimos subsedes en distintos puntos de nuestra provincia y en Jujuy, y ahora el desafío será Cosquín. Quiero agradecer la predisposición de los propietarios de la peña Emerger donde se realizará la competencia por el interés demostrado en nuestra propuesta ya que sin dudarlo nos abrieron las puertas, no solo para la competencia, sino también para la difusión nacional de La Chicha”, continuó el funcionario. Si bien es cierto que, como todos los años, el festival considerado de mayor crecimiento de los últimos años, tendrá una muy buena cartelera, en esta edición se procurará darle un merecido espacio a las nuevas figuras que surjan de la prechicha.

“En realidad, desde hace unos años ya venimos trabajando la idea de mostrar nuevas figuras, y a pesar de los pocos medios con los que contamos, ya que en verdad somos un municipio pequeño, hemos ido renovando nuestro compromiso con los artistas emergentes. Anteriormente, a los ganadores eran presentados ante la prensa en Cosquín, luego les dimos un contrato, y este año hemos salido a buscarlos con la creación de las distintas subsedes que esperamos en la próxima edición sean aún más”, indico el coordinador del evento, Prof. Carlos Funes.

La temática de la competencia es diferente a los otros concursos ya que privilegia la expresión artística y no le pone coto a la propuesta ya que se busca principalmente que el artista se sienta libre en el escenario y de lo mejor de si. “Esta es una gran diferencia, ya que no dividimos en categorías porque el jurado debe buscar que los artistas seleccionados brinden un buen espectáculo sin un reglamento estricto que vaya en contra de su expresión. Esto lo hace sin dudas más atractivo no solo para los participantes, sino también para el público que puede disfrutarlos en su mejor muestra. También queremos privilegiar las propuestas creativas, innovadoras, pero que conserven la esencia de nuestra mùsica folclórica”, indicó Funes.

De este modo la conocida PRECHICHA será conocida también a nivel nacional y por ende también La Caldera. Será una muy buena oportunidad para ver en acción a folcloristas de todo el país buscando ser parte de LA CHICHA 2017.