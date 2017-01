Conocé el mejor trabajo de la ciudad de Salta

Dentro de la Cervecera un equipo de jueces sensoriales se capacita para degustar la cerveza antes de salir al mercado. En el Día del Trabajador Cervecero, conocemos más acerca de este oficio que a más de un salteño le gustaría ejercer.

Si bien no existen registros que permitan determinar con exactitud sus orígenes, algunos historiadores vinculan los inicios de la cerveza a los de la elaboración del pan, cuyos comienzos se remontan al 8000 a. C. Desde que aquellos antiguos pobladores dejaran trigo y cebada fermentando al sol hasta nuestros días, han pasado más de 10 mil años. En la actualidad, la cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo y para su elaboración se utiliza tecnología de última generación. Sin embargo, el oficio del cervecero conserva una importancia fundamental dentro del proceso, ya que entre otras tareas, es el responsable de degustar y aprobar la cerveza que luego llega a la mesa del consumidor.

En Cervecera Salta, un equipo de jueces sensoriales se capacita en línea con estándares internacionales para identificar los aromas y sabores deseados e indeseados en una cerveza. Parte del trabajo de Vilma Vilte y Francisco Morales es degustar la cerveza antes de su llegada a la mesa de los salteños, y coinciden en que “así como existe una paleta de colores, en donde cada color ocupa un lugar, existe una paleta de aromas y sabores, en donde se ubican todas las variedades posibles. Para ser juez sensorial, no alcanza con tener buen paladar u olfato, sino que es necesario entrenar los sentidos en los distintos tipos de sabores y aromas existentes para luego poder identificarlos en un producto”.

¿Cómo degustar una cerveza?

El equipo de jueces sensoriales de Cervecera Salta degusta desde las materias primas –como el agua y la malta–, hasta el producto terminado. “A la hora de servirse una cerveza, lo primera que uno debe mirar es el color y la espuma. Cerveza Salta, por ejemplo, es una cerveza cristalina, que se caracteriza por un color dorado pálido y una espuma persistente, que cede lentamente luego de servida”, relata Vilte. Algo importante –apunta Morales– es que el vaso debe estar limpio, ya que de otra manera se pueden enmascarar aromas y sabores.”

El paso siguiente es degustar la cerveza, oliendo y tomando lentamente un sorbo corto, y “moverla dentro de la boca”, para que alcance las papilas gustativas de toda la lengua. En el caso de Salta, se perciben inicialmente aromas frutados y a cereal, para luego revelar un sabor balanceado, suave y refrescante, que equilibra notas amargas, provenientes de sus finas trazas de lúpulo, y frutadas.

La parte final de la degustación es evaluar el “retrogusto”, es decir, el sabor que deja una cerveza en la boca una vez que se ha bebido. Salta Negra, por ejemplo, deja en el paladar sabores a café o chocolate, generando un sabor y cuerpo más intenso. En cambio, las variedades lager, como es el caso de Cerveza Salta, tienen un retrogusto muy bajo, lo que aumenta la sensación de frescura que deja en la boca e invita a tomar una nueva cerveza con mayor facilidad.

Cuanto más cerca mejor

La mano del cervecero no ha perdido vigencia y sus capacidades para distinguir las que están aptas para consumir y las que no, siguen siendo clave. Sin embargo, asegura Morales, “es muy difícil que podamos controlar la cerveza una vez que sale de la Cervecería.” “La cerveza que se expone al sol y al calor para viajar cientos de kilómetros hasta el lugar de consumo o la que se sirve varios meses después de su elaboración, no tiene la misma calidad que la recién elaborada”, enfatiza Vilte, “ya que el tiempo, la luz del sol y el calor son factores que alteran sus propiedades”.

Por eso, afirman, “los salteños tenemos la suerte de poder tomar una cerveza que se hace en nuestras ciudad, a pocas cuadras de nuestras casas, lo cual nos garantiza que cada vez que destapemos una Cerveza Salta vamos a estar consumiendo una cerveza recién elaborada y que sólo tuvo que viajar algunos pocos minutos hasta el almacén de nuestro barrio.” Eso sin duda distingue a la cerveza local y le aporta propiedades de calidad únicas.

Día del Trabajador Cervecero

El Día del Trabajador Cervecero se recuerda el 19 de Enero porque ese día se creó la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, entidad gremial que actualmente representa a los colaboradores del sector.

En Cervecera Salta trabajan actualmente unos 130 salteños en forma directa, y más de 2.200 si se considera todo el sistema (logística, distribuidores, productores agropecuarios, proveedores y puntos de venta).

Acerca de nuestra cerveza

Nacida en la ciudad le da su nombre en el año 1958, Cerveza Salta rubia es una cerveza lager de cuerpo liviano y color dorado pálido. Su bajo amargor producto de finas notas de lúpulo y sus leves aromas frutados y a cereal, logran el sabor balanceado, suave y refrescante que la caracterizan. Por su parte, Cerveza Salta negra se caracteriza por su gran cuerpo, aroma intenso, espuma cremosa y color negro profundo, que recoge la tradición y mística de nuestra región.

Ambas cervezas son elaboradas por cerca de 100 trabajadores cerveceros en la Cervecera Salta. Este número de empleados directos, se incrementa significativamente por la generación de trabajo indirecto en su zona de influencia. Además, ellos elaboran, de acuerdo a rigurosos procesos de calidad, marcas nacionales como Schneider e Imperial, entre otras.