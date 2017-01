Casi seguro, ninguno imaginó que los sueños se podían cumplir tan rápido. Estar sentados en el banco de un equipo a nivel nacional, compartir prácticas, charlas, concentraciones, viajes y terminar siendo los juveniles “de” son algunas de las lindas vivencias que hoy les toca disfrutar a los jóvenes integrantes de Los Infernales de Salta Basket. Conscientes que se trata de la segunda división del básquet nacional, no desaprovecharán la oportunidad de mostrar sus cualidades cuando les toque jugar. Dar el ciento por ciento y más, es una de sus metas.

Al “cubanito” como lo conocen algunos de sus pares y amigos en el ambiente de la naranja, Agustín Fernández, del club Tribuno Básquetbol (TBB) de la capital salteña, le tocó debutar nada menos que en el TNA en el penúltimo partido del 2016 que Salta Basket disputó frente a Las Parejas en el Estadio Delmi. Esa noche salteña, el juvenil selló el triunfo con una linda bandeja tras recibir un pase del capitán, Gregorio Eseverri. Sueño cumplido en una incipiente y prominente carrera para el juvenil salteño.

“Por un lado estaba ansioso por debutar, experimentar en qué nivel estoy respecto al resto, y por otro con muchas ganas de seguir trabajando, seguir aprendiendo en un equipo profesional donde todos los días aprendes algo nuevo ya sea con los jugadores que llegaron, los que estaban o el Cuerpo Técnico”, apuntó Fernández respecto, uno de los juveniles infernales.

Otro de los jóvenes salteños que trabaja a diario junto al plantel profesional de Salta Basket es Cristian Cruz, apodado por sus compañeros como “Kobe”. El base perteneciente al club Sargento Cabral de esta ciudad todavía sueña con hacer su debut en la segunda división del básquet argentino. Tiene 18 años, juega de base y le gusta correr la cancha. Su pasión por este deporte, sus cualidades y juventud lo exponen como uno de los buenos baluartes del ámbito local.

“La verdad nunca me imagine formar parte de Salta Basket, son oportunidades que no cualquiera las tiene. Cuando me dijeron que tenía que ir a entrenar con el equipo, no lo dude, fui sin pensarlo. Son cuatro meses increíbles los que estoy viviendo con Los Infernales, junto a muy buenos compañeros y por supuesto esperando ansioso la oportunidad de debutar en el TNA. Eso me ayudará a cumplir otro sueño”, sostuvo el conductor.

Los otros dos juveniles que partido tras partido se afirman y suman buenos minutos son el salteño Nicolás Crausaz, ala pivote de 19 años, 1,94 metros de altura y el santafesino Iván Vicentin, base o escolta, 19 años y 1,86 metros de altura. Oriundo de Reconquista, llegó para sumar experiencia en el combinado salteño y lo viene haciendo muy bien. Con varios minutos en la segunda división del básquet nacional, ambos juveniles no solo que cumplieron un sueño, también buscan ganarse la confianza del Cuerpo Técnico y estar al pie del cañón para cuando el equipo los necesite.

El representante provincial en el TNA no solo despierta la pasión en el público amante y seguidor de este deporte, también aparece como una meta que dejó de ser una quimera para niños, adolescentes y jóvenes que anhelan ser profesionales y formar parte de un plantel que representa los colores de la Provincia. Además, ser parte de un equipo de liga significa también tener la chance de mostrarse en el mapa nacional y regional.

Fichas juveniles:

Agustín Fernández

Edad: 17

Altura: 1,93

Puesto: Alero

Último Club: Tribuno Básquetbol (Salta)

Cristian Cruz

Edad: 18

Altura: 1,83

Puesto: Base

Último Club: Sargento Cabral (Salta)

Iván Vicentin

Edad: 19

Altura: 1,86

Puesto: Base

Último Club: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe

Nicolás Crausaz

Edad: 19

Altura: 1,94

Puesto: Ala pivote

Último Club: UNCAus (Chaco)