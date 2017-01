El desprendimiento de tierra que ha tenido lugar sobre las 10h30 de la mañana en el tramo de enlace, a unos 40 km al norte de Jujuy y a 160 km de Salta, ha afectado a la localidad de Volcan. Según los responsables de seguridad civil argentina hay varias víctimas entre la población local y los daños materiales son considerables.

La organización ha puesto a disposición sus medios y recursos sanitarios para reforzar la labor de las fuerzas de salvamento local que trabajan in situ.

Frente a esta situación, estando el tramo de enlace cortado, la mayoría de los vehículos, competidores, asistencia y equipos de logística de la caravana del Dakar han sido desviados por un itinerario alternativo que pasa por San Antonio de los Cobres, incrementan do la distancia del enlace en unos 200 km. No llegarán al vivac de Salta a tiempo para poder tomar la salida de mañana. Además, los vehículos de mayor tamaño no podrán transitar por dicha ruta.

En consecuencia, la jornada de mañana se dedicará a reagrupar el conjunto de los medios de la carrera en Chilecito para poder continuar con la prueba y dar la salida de la 10ª etapa, CHILECITO-SAN JUAN el próximo jueves 12 de enero.