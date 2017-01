El base Sebastián Puñet es el nuevo refuerzo de Salta Basket. El conductor se sumará mañana junto al resto del plantel para comenzar con las prácticas de cara a la continuidad del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) temporada 2016/2017.

El base de 1,88 metros de altura oriundo de Santa Fe llegará para reemplazar a Joaquín Giordana. Dinámico, explosivo, inteligente, buen traslado de balón y pasador, son algunas de las referencias del nuevo jugador de Los Infernales.

Llegará tras su paso por Huracán de Trelew en el TNA, antes fue parte de la temporada 2015/2016 con Unión de Santa Fe también en la segunda categoría del básquet nacional. Pese a su corta edad, el base santafesino cuenta con una dilatada trayectoria en competencias nacionales. Otros de los equipos que comandó desde la base y dejó su huella fueron Brown de San Vicente, la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) y Atlético Tala, entro otros, en el Torneo Federal.

Puñet vendrá para sustituir a quien había sido elegido para comandar y diagramar las ofensivas y el juego de Los Infernales, un base de jerarquía como Joaquín Giordana. No fue fácil su reemplazo dado que se trata de una excelente persona, gran jugador y mejor compañero.

El TNA es una competencia que demanda el máximo de los equipos en cada temporada, las exigencias diarias son enormes en los distintos estamentos que componen un plantel profesional.

LLEGAN LOS INFERNALES

Junto a la llegada a Salta del nuevo base del equipo, Sebastián Puñet, también llegará el resto del plantel. El profesor encargado de la preparación física, Rafael Padilla, citó a los jugadores para mañana jueves a las 19 en el Estadio Delmi, para comenzar con las prácticas de cara el primer partido del año el viernes 20 de enero frente a Comunicaciones de Mercedes, en Corrientes.

FIXTURE 2017

Enero

* Viernes 20 Comunicaciones (C) vs Salta Basket

* Domingo 22 Oberá TC vs Salta Basket

* Viernes 27 Salta Basket vs San Isidro

Febrero

* Jueves 2 Salta Basket vs Comunicaciones

* Viernes 10 Independiente Stgo vs Salta Basket

* Domingo 12 Barrio Parque vs Salta Basket

* Martes 14 Las Parejas vs Salta Basket

* Domingo 19 Salta Basket vs Barrio Parque

* Domingo 26 Salta Basket vs Independiente Stgo.