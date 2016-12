Los ganadores de fueron: Francisco Machaca (categoría Sub 8), Leonardo Albornoz (Sub 10), Lucas Álvarez (invicto Sub 12), Alberto Barrientos (Sub 14) y Nahuel Torres (Avanzados). También se adelantó que durante las vacaciones de verano 2017 los niños podrán continuar avanzando en su aprendizaje porque Jaque Mate a la Violencia redobla su apuesta para llegar, además de los CIC, a Centros Vecinales y Bibliotecas.

Jaque Mate a la Violencia cerró su primer ciclo 2016 con la participación de casi un centenar de niños y adolescentes de los diferentes barrios de la Ciudad, durante la final del Torneo Inter CIC 2016 que tuvo lugar en la sede de la CGT Salta. Al término de la competencia, el director de Cooperadora Asistencial y creador del Programa Jaque Mate a la Violencia, Javier Cornejo, encabezó el acto de entrega de premios. Estuvo acompañado, en representación del presidente, Pablo Outes, por las directoras de la Institución, Adriana Portal y Graciela Gilabert; el presidente de la Federación Salteña de Ajedrez, Pablo Aramayo y representantes de la entidad sindical que abrió sus puertas para recibir a los niños.

En la oportunidad, Cornejo adelantó que “durante las vacaciones continuaremos trabajando porque es el período del año en el que los chicos necesitan más de estas actividades de contención” e indicó que “vamos a seguir en los Centros Integradores Comunitarios y vamos a incorporar algunos centros vecinales y bibliotecas”. También agradeció “el apoyo permanente del presidente de Cooperadora, Pablo Outes, para con el programa, así como de toda la Comisión Directiva de la Institución”.

Se entregaron decenas de trofeos a los niños que participaron en las diferentes categorías. Para los más pequeños, Sub 8, resultaron premiados desde el 7º puesto: Mariano Andrada, Dino Alfarano, Milagro Saied, Abigail Frías; mientras que el podio fue compartido por Ignacio Gorriti (3º puesto), Belén Justiniano (2º lugar) y el ganador fue Francisco Machaca. En la categoría Sub 10, los ganadores fueron Rosario Méndez (7º ubicación), Ulises Mamaní (6º puesto), Joaquín Álvarez (5º lugar), Fernando Vásques (4º puesto); compartieron el podio Meryna Gaile (3º), Tiziano Escalante (2º lugar) y el ganador fue Leonardo Albornoz.

En la categoría Sub 12 los premios fueron para Arturo Paisani (7º puesto), Ramón Sarapura (6º lugar), José Ignacio Veramazola (5º), Fabrizio Escalante (4º), Gabriel Resina (3º lugar), Leonardo Tapia (2º puesto) y Lucas Álvarez (campeón invicto); este niño es salteño pero vive desde hace 6 años en Kansas City junto a su madre y como llegaron a pasar las Fiestas y sus vacaciones, decidió presentarse ya que ama el ajedrez.

En la categoría Sub 14 los ganadores fueron: Joaquín Alarcón (7º lugar), Javier Marinaro (6º puesto), Juan Giménez (5º), Franco Torres (4º), Ariel Reinaga (3º puesto), Tomás González (2º lugar) y el ganador fue Alberto Barrientos. La categoría Avanzados contó con menos participantes por lo que en el 2º puesto resultó ganador Exequiel Ríos y en primer lugar quedó Nahuel Torres.

Equipamiento tecnológico

Al término de la competencia, las autoridades presentes entregaron seis computadoras Notebook Lenovo para los encargados de cada una de las escuelas de Ajedrez “Jaque Mate a la Violencia” que funcionan en los Centros Integradores Comunitarios.

También se firmó un convenio de comodato entre la Cooperadora Asistencial, representada por el director Javier Cornejo y la Federación Salteña de Ajedrez a cargo de Pablo Aramayo. A partir del acuerdo, la Federación será la encargada de custodiar el buen uso de estas herramientas de trabajo que quedarán a cargo de cada uno de los profesores que se desempeñan en los CIC de Santa Cecilia, Solidaridad, Asunción, La Unión, Constitución y el SUM de barrio Limache.