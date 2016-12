Los Ministerios de Cultura y Turismo y el de Educación de la Provincia continúan ejecutando acciones que apuntan a la sensibilización y concientización de las futuras generaciones.

El ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero recibió en el Centro Cultural América a los estudiantes, que participaron durante este año, como formadores de Cultura Turística en el programa “El Turismo crece con los Niños” y a los ganadores de la distinción “Jóvenes Talentos del Turismo”. El funcionario estuvo acompañado por la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo y la directora de Capacitación, Alicia Ibarguren.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia se desarrollan diferentes programas y acciones con el objetivo de promover en las generaciones futuras el conocimiento, la promoción y valorización del patrimonio turístico.

Durante el encuentro los estudiantes compartieron la experiencia que les significó haber participado de los programas, al tiempo que el ministro Ovejero destacó la valiosa participación de los jóvenes estudiantes en las diferentes acciones que propuso en Ministerio.

El cuerpo de formadores de cultura turística infantil 2016, estuvo integrado por 42 estudiantes de los institutos Lenguas Vivas y Profesorado de Salta, como así también del Instituto Nº 6012 de El Carril y personal de la Policía Turística de Salta. Cabe destacar que cerca de 9 mil niños, adolescentes y jóvenes participaron durante este año de este programa de sensibilización y concientización.

La subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Provincia, destacó que “desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia venimos trabajando en el programa El Turismo crece con los Niños desde hace 10 años con muy buenos resultados. De hecho ya suman 88.000 los chicos y jóvenes que fueron parte de esta iniciativa, en más de 30 municipios”.

“Fue una experiencia inolvidable el poder trabajar con los chicos y ver el interés que ellos tienen en el turismo. La respuesta de los chicos fue muy positiva”, expresó Maira del Instituto N°6012 de El Carril.

En la reunión además se realizó la entrega de distinciones a aquellos alumnos que por sus condiciones académicas y actitudinales fueron destacados como “Jóvenes Talento del Turismo 2016”.

La convocatoria contó con la participación de nueve estudiantes que fueron postulados por las diferentes instituciones de Nivel Superior Universitario y no Universitario de la provincia, tanto de gestión privada como pública.

Según los antecedentes presentados y orden de mérito se entregó la distinción en primer lugar a Héber Félix Sulca Retamozo de la Universidad Nacional de Salta – Anexo Cafayate; en segundo lugar Florencia López del Instituto de Educación Superior Nº 6012 de El Carril y Leoncia Viveros de la Sede Dinámica Nº 6037-04 de La Poma en tercer lugar.

Héber Félix expresó que, “es una alegría enorme para mi recibir este reconocimiento, no sólo a nivel personal sino para toda la tecnicatura de la universidad que está en Cafayate y que apunta a explotar el turismo no solo a nivel comercial sino con una función sostenible y sustentable en el tiempo”.

Por su parte Florencia de El Carril dijo que, “estoy muy contenta por esta distinción que me entregaron, demuestra que todo esfuerzo tiene sus frutos y es un gran incentivo para seguir hacia adelante trabajando siempre con el turismo, que es algo que me encanta y me apasiona”.

Los estudiantes acreedores de esta distinción participarán a futuro en actividades que posibiliten potenciar su talento en el turismo y enriquecer su formación profesional.