El Torneo se iniciará a las 15 en la sede de la CGT Salta y la entrega de premios está prevista para las 18 horas.

Esta semana se disputará la fase final del Torneo Inter-CIC del Programa Jaque Mate a la Violencia. La instancia concluyente tendrá lugar el miércoles 28 de diciembre, de 15 a 18 horas, en la sede de la CGT Salta, Buenos Aires 63. Al término de la misma se entregarán los trofeos, medallas y diplomas a los participantes. En forma paralela, se hará entrega de 6 notebooks destinadas al uso de los profesores a cargo de cada uno de los 6 CIC’s.

Uno de los programas implementados por Cooperadora Asistencial durante el presente año, es Jaque Mate a la Violencia, que permitió llegar a niños, adolescentes y jóvenes de los diferentes barrios de la Ciudad, alrededor de un deporte-ciencia que trata de ocupar el tiempo libre en la búsqueda de estrategias que los acompañarán a lo largo de su vida.

Los primeros resultados y balance de la puesta en marcha del proyecto de ajedrez, son altamente positivos ya que se logró llegar a más de 40 chicos en cada Centro Integrador Comunitario y en el SUM de Limache. Surgieron fuertemente las grandes promesas del ajedrez como Dulce Belmonte, Juan Gallo, y Julián Vilca, entre otros. Estuvimos presentes en el Campeonato Panamericano y en el Mundial de Rusia; con lo cual se logró reposicionar a Salta en la escala nacional y volvimos a ser sede de una Semifinal Nacional como los Campeonatos Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 Memorial Ariel Petroccelli y Memorial Luis Lafuente, con la presencia de jugadores y árbitros de diferentes puntos del país.